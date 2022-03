Langelændere sagde nej til udrejsecenter - nu bliver Holmegaard til asylcenter

Langeland Kommune har tilbudt bygningerne på Herslevvej 1 i Lindelse, der tidligere har været anvendt til indkvartering, som supplement til Center Holmegaard.

Staten overtog bygningerne i foråret 2021, og processen med at forberede bygningerne i forhold til brandsikring har været i gang i længere tid.

Røde Kors og Langeland Kommune planlægger at afholde et informationsmøde mandag den 21. marts 2022. Mødet vil både handle om driften af center Holmegaard og hvilke muligheder der er for at hjælpe de ukrainere, som kommer til Langeland uden for asylsystemet.



Regeringen forventer, at Danmark i alt kommer til at tage imod omkring 20.000 ukrainske flygtninge.