Pløjning som konkurrence - Det er en gammelmandssport

- Jeg er her bare, fordi det er hyggeligt, og det er sgu afstressende. En stresset hverdag med et job fra otte til fem. Lige pludselig er vi ude, hvor vi har fem timer til at pløje et lille areal. Hvorfor så stresse over det? Vi prøver at at gøre det nogenlunde fornuftigt og få et godt resultat ud af det, siger Lennart Banke, hygge-pløjer fra Stengade.

Gammelmandssport

Lennart Banke er lidt af et særsyn blandt deltagerne.

- Det er jo en gammelmandssport, og da jeg sagde det på mit arbejde i går, at jeg skulle ud og lege med de gamle, så grinte det lidt af det. Men det er jo et håndværk at pløje og qua mit arbejde som konsulent for landmænd, kan jeg se, at det er et håndværk, der er ved at gå tabt, fordi man ikke går så meget op i det. Så på den måde er det lidt sjovt at præstere og sige, at man egentlig kan gøre det, siger Lennart Banke, der kun pløjer for sjov, fordi han ikke har tiden til at deltage i en egentlig konkurrence.

Vi går op i det

Det gør Morten Kjærgaard fra Nysted på Lolland til gengæld. Han har taget sin Massey Fergusen 135 fra 1966 med.

- Vi går jo op i det, og selvom det er for sjov, så er det ikke helt for sjov alligevel. Det er jo en konkurrence. Det er jo en pløjesport, siger han.