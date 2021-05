Politikerbesøg på Langeland: - Man må finde den mindst ringe løsning

Ingen vil være nabo til kriminelle udlændinge

Hvor langt er I villige til at gå for at sørge for, at det her ikke kommer til at ske?

- Det eneste vi kan gøre, er, at bruge vores mandater i Folketinget til at sige nej. Det ser ud til, at SF fastholder deres nej, men hvad så? Det, der er bekymrende, er, at der skal ikke være utryghed i 97 andre kommuner, svarede Søren Pape Poulsen.



- Der er ikke nogen, der har lyst til at være nabo til kriminelle udlændinge, som jo egentlig allerhelst bare skulle rejse hjem, sagde Mai Mercado.



Hvor kommer udrejsecenteret til at ligge?

- Det er et godt spørgsmål. Ikke på Langeland. Jeg håber, man siger Lindholm, indtil de her mennesker rejser ud, sagde Søren Pape Poulsen.