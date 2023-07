Reddernes fagforening tager afstand til frivillige ordninger

Akuthjælperne på Langeland må i fremtiden køre med blå blink. Sådan lød i sidste uge fra transportminister Thomas Danielsen (V), som var på besøg hos den langelandske hjertestarterforening, og her blev der officielt givet tilladelse til at køre med udrykning.

Men det tager Reddernes Fagforening. De mener, at hurtig og sikker hjælp kræver uddannelse og erfaring. Fagforeningen frygter, det kommer til at koste menneskeliv, at regeringen har underprioriteret det præhospitale område ved at tillade, at frivillige ordninger kan køre med blåt blink.

Færdselsstyrelsen har tidligere givet afslag på, at akuthjælperne må køre med udrykning, men med ministerens besøg er det nu lovligt.

- Jeg er kommet til at kigge på, hvordan vi har givet de her tilladelser, og der kan jeg konstatere, at det er for kompliceret, for bøvlet og for administrativt tungt. Derfor er jeg heller ikke færdig med at se på det her område endnu, siger Thomas Danielsen.

Det var sidste sommer, at Akuthjælperne fik afslag på at køre med udrykning i akuthjælpebilerne.

Afslaget fra Færdselsstyrelsen bundede i, at styrelsen ikke mente, det var forsvarligt i forhold til trafiksikkerheden, men den argumentation forstod foreningens formand, Henrik Schakow, ikke noget af, da afslaget kom i sommer:

- Alle akuthjælperne har fået undervisning af politiet. De er derfor rustet til at kunne køre udrykning, forklarede han.