V er imod SF-idé om at lade kriminelle blive på Kærshovedgård

Den plan døde efter folketingsvalget i 2019, hvor Socialdemokratiet kom til magten. Blandt andet fordi Lindholm-løsningen ville blive dyr.

Men efter SF's modvilje mod at lade et udrejsecenter ligge på Langeland, har blandt andet Venstre øjnet en mulighed for at få Lindholm i spil igen.

- Det er ærgerligt, hvis der går kroner og øre i at lave en løsning, der i bund og grund ikke løser problemet, men bare flytter det meste af problemet, og som så placeres på Langeland, et område, der har udfordringer nok i forvejen.

- Det her skal løses så godt, vi kan, fra bunden. Og den bedste løsning er at få dem (de kriminelle afviste asylansøgere, red.) så afsondret som muligt, og at sørge for, at der er styr på deres melde- og opholdspligt, siger Mads Fuglede.