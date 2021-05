V og K garanterer: Vil lukke udrejsecenter efter valg

Hvis blå blok har flertal efter et kommende folketingsvalg, så ser Mai Mercado det også som realistisk, at et udrejsecenter bliver etableret på Lindholm.



- Det er realistisk, for der var jo dengang et politisk flertal som ønskede en løsning på Lindholm. Der var sat penge af til det, og vi var klar til det, indtil der kom et valg, som betød at den røde regering kom til, som nu har truffet en beslutning om at placere et udrejsecenter på Langeland, siger det konservative folketingsmedlem.

Inden næste valg har en samlet blå blok på Christiansborg bestående af Venstre, Konservative, Dansk, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Nye Borgerelige dog fremsat et beslutningsforslag til Folketinget for at standse planlægningen af Udrejsecenter Holmegaard.