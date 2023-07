90-årige Richard er tæt på at miste livsgnisten: Ældre Sagen er rystet - men nu er et lille håb tændt

Richard Hansen får besøg af en hjemmehjælper tre gange om dagen, og han har efter sine fald fået et nødkald. For få dage siden havde han også besøg af den lokale afdeling af Ældre Sagen, der selv henvendte sig i håb om at kunne hjælpe med en besøgsven.

- Det er jo grotesk, at han ikke kan få en plejehjemsplads. Da vi var på besøg, kunne jeg jo se, at han havde svært ved at begå sig i hjemmet, havde svært ved at se, blev svimmel og er overladt til sig selv langt det meste af tiden. Han sagde også, at han gerne ville på plejehjem, men ikke kunne komme det. Det er uværdigt, at vi som samfund behandler gamle på den måde, mener formanden for Ældre Sagen i Middelfart Kommune, Helge Petersen.

- Ørkesløst

Richard Hansen skulle have haft besøg af en visitator i juni for at blive vurderet til en mulig plads på plejehjem, men besøget blev aflyst få dage før, at Fyens Stiftstidende havde en aftale med den 90-årige mand. Ifølge sønnen var beskeden i første omgang, at besøget fra visitatoren blot blev udskudt.

- Siden fik vi at vide, at kommunen slet ikke mente, at der var nogen grund til at sende en visitator ud for at vurdere, om min far er egnet til en plejehjemsplads. De mener, at han kan klare sig med den hjælp, at han får i eget hjem og heller ikke selv ønsker at komme på plejehjem. Jeg blev ringet op af en kommunal terapeut, der var på besøg hos min far, og i telefonen kunne jeg så høre, hvordan terapeuten spurgte min far: Du har det jo godt her, Richard, er det ikke rigtigt? Og så er han skruet sådan sammen, at han siger ja. Han vil så gerne være imødekommende og ikke være en belastning, siger Jens Guldberg.

Da Fyens Stiftstidende besøgte Richard Hansen i juni, syntes han, at det hele var lidt ørkesløst, og det ikke var sjovt at blive gammel. Han var bange for igen at falde og ligge og rode rundt på gulvet, som han udtrykte det.

- Jeg vil gerne være et sted, hvor der er personale, og jeg ved godt, at plejehjemmet er sidste station, men det vil gøre mig mere tryg, sagde han.