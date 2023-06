Arkæologer finder ny jernalderlandsby på Fyn

Arkæologer har fundet en ny jernalderlandsby på Fyn.



Fundet er gjort ved Indslev tæt på Middelfart under forarbejdet til en ny jernbane langs motorvejen.

Arkæologerne arbejder med henblik på at redde spor fra fortiden, inden gravemaskinerne for alvor kan tage rigtigt fat.

Og det viste sig altså at være en god idé. For ifølge arkæolog Line Lundø er der tale om et fund ud over det sædvanlige.

- Pladsen er utrolig velbevaret. Vi finder alle vægstolpehullerne fra husene og alle hegnsstolperne, og det betyder, vi får en rigtig god fornemmelse for, hvordan man har boet herude og udnyttet området, siger Line Lundø.

Jernalderen i Danmark regnes som tidsrummet mellem år 500 før vores tidsregning til år 800.