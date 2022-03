Rådmand kritiseres for forslag om 40 km/t-zone: - Det er ikke for at genere nogen

- Har det ikke altid været cyklisternes by i Odense midtby? Det gør bare, at jeg kører til butikkerne udenfor bymidten. Så det hidser jeg mig ikke op over, men tænker, at byen stille og roligt vil dø, skriver Jeanette Føns.



Samtidig spørger Kirsten Lindholm Tim Vermund, om politikerne pønser på at gøre livet svært for de forretningsdrivende.

- Jeg tror, at en del af de pengestærke, I gerne vil have til byen dropper Odense. Er I ude på at ødelægge handlen i Odense?



Færre biler kræver bedre offentlig transport

Klima- og miljørådmanden er dog ikke enig i, at færre biler i midtbyen får konsekvenser for butikslivet.