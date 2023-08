Død pukkelhval fundet i Lillebælt

En død pukkelhval er torsdag formiddag fundet drivende i Lillebælt.

Om det er den samme hval, som i juli måned flere gange blev set i Lillebælt, er uvist, men det tyder meget på.

Biolog Ditte Tørring fra Snaptun Fisk, hvis kollega så den døde hval torsdag formiddag, bekræfter over for TV 2 Fyn, at der med al sandsynlighed er tale om en pukkelhval, og at det formentlig også er den samme hval, som tidligere er set.

- Jeg er ret sikker på, at det er en pukkelhval. Og jeg er også temmelig sikker på, at det er den, der blev set for et stykke tid siden, siger Ditte Tørring.

Samme overbevisning har Charlotte Bie Thøstesen, der er museumsinspektør hos Fiskeri- og Søfartsmuseet. Hun er i hvert fald overbevist om, at det er en pukkelhval.

- Ja, det vil jeg sige. Lufferne er meget lange, og hos pukkelhvaler er de cirka en femtedel af kroppens længde. Det er de ikke på andre bardehvaler. Så jeg er 99,99 procent sikker på, at det er en pukkelhval.

- Det kan sagtens være den hval, der sidst var set for 14 dage siden. Den viste dengang tegn på at være svag, og man kan se på den her, at den har ligget i en rum tid. Men de henfalder også hurtigt i det lune sommervand. Så der er en sandsynlighed for, at det er den samme hval, siger Charlotte Bie Thøstesen.

Uvist hvad der skal ske med dyret

Når man finder en død hval i vandet, starter et større samarbejde. Og fordi dyret kun lige er blevet fundet, er det endnu uvist, præcist hvad der skal ske med den. Det kommer blandt andet også an på dyrets stand.

- Og det er vi først ved at finde ud af. Den ligger stadig i vandet og er henfalden, så det afhænger af mulighederne for overhovedet at få den på land, og om den frisk nok til det, så man kan sige noget fra en obduktion. Det er ferietid, så det er lidt svært at få fat på folk.



- Man kan få nogle videnskabelige mål på den lokalitet, den ligger på nu. Men det er et stort dyr, som kan være svært at bjærge, siger Charlotte Bie Thøstesen.

Hvad der skal ske med den døde pukkelhval, skal afgøres af det, der hedder Beredskabet for Strandede Dyr, som er et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Statens Naturhistoriske Museum, Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, DTU – Center for Diagnostik og Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet.

Naturstyrelsen oplyser til TV 2 Fyn, at man ikke skal røre ved dyret, hvad end det driver op på land eller fortsat ligger i vandet.

Den døde pukkelhval er fundet drivende i vandet syd for Fanø i Lillebælt.