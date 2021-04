Fireårige lærer at ringe 1-1-2: - De kan gøre en forskel for hinanden

- Man kan ikke lære det for tidligt. Der er mange eksempler på børn helt ned til både to- og treårsalderen, som har formået at ringe 1-1-2, når de har været i en situation, hvor der har været brug for hjælp, fortæller Michael Johnsson.



En mund, en næse og to øjne

Han lærer børnene at sætte plaster på, at lægge hinanden i stabilt sideleje og endeligt at ringe til alarmcentralen.

Abdul får en lamineret paptelefon i hånden. Han har netop set pædagogen Tina ringe til 1-1-2. I den anden ende agerer Michael Jonsson alarmcentralen.



- Hun er faldet af rutsjebanen, forklarer den fireårige førstehjælper.