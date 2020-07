Forsamlingsforbud hæves: - Det har været umuligt at tilfredsstille vores lejere

I Strib Forsamlingshus ved Middelfart står bestyrelsesformanden Gert Hansen klar med åbne arme.

Onsdag er forsamlingsforbuddet på 50 personer nemlig blevet hævet til 100 personer, og det betyder en hel del for forsamlingshuset.

- Nu kan vi med kyshånd tage imod større forsamlilnger. Den sidste måned har der været begrænsninger, og det har fået folk til at aflyse og udskyde deres arrangementer til efteråret, siger Gert Hansen og fortsætter:

- Vores arbejde i forsamlingshuset er jo frivilligt, så vores betaling er at tilfredsstille lejere og brugere, og det må siges at have været en næsten umulig opgave de sidste tre måneder.

Strib forsamlingshus i Middelfart. Foto: TV 2

Bestillingerne vælter ind

Af samme årsag har Gert Hansen set frem mod dagen, hvor der igen kunne samles 100 personer til forskellige arrangementer i forsamlingshuset.

Forsamlingsforbudet siden nedlukningen Få her et overblik over, hvordan forsamlingsforbuddet er blevet ændret siden Danmark lukkede ned. 16. marts blev det forbudt at samles flere end 100 personer.

17. marts blev forbuddet skærpet til ti personer.

8. juni blev grænset hævet til 50 personer.

8. juni blev nogle arrangementer undtaget fra forsamlingsforbuddet på 50 personer. I stedet gælder et forbud mod store forsamlinger på 500 personer. det gælder arrangementer, hvor deltagerne primært sidder ned.

Andre arrangementer i private boliger og haver samt begravelser blev også undtaget fra forsamlingsforbuddet.

Ved nogle fodboldkampe er forsamlinger over 500 personer tilladt, såfremt der holdes afstand.

Politiske demonstrationer har under hele nedlukningen været undtaget for både forsamlingsforbuddet samt loftet for store forsamlinger.

8. juli blev forsamlingsforbuddet hævet til 100 personer. Det forventes, at forsamlingsforbuddet hæves ydereligere 8. august til 200 personer for visse arrangører. Det gælder eksempelvis kultur- eller idrætsarrangementer. Kilde: Justitsministeriet. Se mere

- Folk vil meget gerne være sammen, og vi er rigtig glade for, at vi endelig kan stille vores lokaler til rådighed igen.

Og bookingerne er allerede begyndt at strømme ind, siden forsamlingsforbuddet blev hævet.

- Jeg har været inde og se tre måneder frem i vores bestillinger, og der skal man altså være heldig, hvis man skal finde en ledig fredag eller lørdag, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for, siger Gert Hansen.

For selvom forsamlingshuset drives af frivillige, så er der stadig en række faste udgifter, som indtil nu har været svære at dække. Men med forbuddet hævet, betyder det, at bestyrelsen i Strib Forsamlingshus igen kan tage den lidt med ro.

Gode lejere i Strib

I marts indførte Regeringen forsamlingsforbuddet for at stoppe spredningen af coronavirus.

Lars Østergaard, der er ledende overlæge på Skejby Hospital og professor ved Aarhus Universitet, påpeger, at der i øjeblikket er godt styr på coronasmitten i Danmark.

Derfor er det fornuftigt at åbne for større forsamlinger, mener han.

- Som det er i øjeblikket, har vi en meget lav forekomst af virusinfektioner i Danmark. På den måde giver det god mening, siger Lars Østergaard til Ritzau.

Og Gert Hansen har da også kun ros til overs for de personer, der under corona stadig har afholdt arrangementer i forsamlingshuset i Strib.

- Vi har lavet en tillægskontrakt, der gør opmærksom på retningslinjerne, og vi har også et link på vores hjemmeside, hvor man kan læse om gode rd og vejledninger. Så er der i hvert fald ingen undskyldning for ikke at overholde retningslinjerne, siger Gert Hansen og uddyber:

- Da forsamlingshuset her et et nøglehus, så har vi ikke noget at gøre her, mens lejerne har en gældende kontrakt. Derfor er det også folks eget ansvar at overholde retningslinjerne, og alle lejerne fortjener ros. De har opført sig rigtig flot.