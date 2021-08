Fyns ubestridte romkuglekonge indgår alliance med tre destillerier

- Vi vil ikke have det ud at ligge på en tankstation eller i en netto, for så nedgraderer man produktet, så kan man ikke bevare det gourmetprodukt, det er blevet til, siger han.

Ifølge Dannie Kjeldgaard, der professor og institutleder på SDU, kan det være en god prioritering.



- Vi står i en meget omskiftelig verden med store kriser - klimakrise, coronakrise - og der trækker forbrugerne sig tilbage til noget tradition og nostalgi, som jeg tror gør, at romkuglen kan have en effekt af det trygge og det kendte, det der var engang, siger han og fortsætter:

- Det er på den ene side. På den anden side også det, at vi ikke har kunnet rejse så meget, der er mange ting, vi ikke kan gøre, så vi tyer til de små luksusvarer.

Sidste år solgte Bak's Bakery & Deli to millioner romkugler, og Carsten Bak Matthiesen intention om at øge salget - men ikke om at sælge ud.

