Efter medarbejderflugt - nu vil borgmester skaffe hænder til ældreplejen

Men til efteråret, når politikerne mødes for at budgetforhandle, håber borgmesteren at han kan få sine byrådskolleger med på idéen om at lave en rekrutteringspulje til netop sosu-området.

- Jeg kaster mig ind i at få en pulje til rekruttering. Det handler om at få nye elever ind og fastholde dem, der er her, sagde han søndag til TV 2 Fyn.

Langvarigt problem

Problemerne indenfor plejeområdet i Assens har været velkendte i tre år.

De skyldes i følge borgmesteren, at kommunen var "bagud" med 120 millioner kroner, og at der er blevet sparet massivt for at lappe hullet. Men med den seneste udligningsreform er der ikke længere behov for at skære ned, så nu vil Søren Steen Andersen have fokus på at skabe forbedringer.

Og der er nok at tage fat på, hvis man spørger kommunens medarbejdere og de pårørende, som den seneste uge har henvendt sig til TV 2 Fyn.