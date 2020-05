Fynsk sømfabrik sender ansatte hjem

ITW i Middelfart har hjemsendt 53 ud af 200 ansatte på grund af manglende afsætning til især Storbritannien af søm til sømpistoler.

Det oplyser Metal Supply.

- Storbritannien er helt lukket ned. Vi sælger ingenting i øjeblikket. Vi har også været ramt i Belgien og Frankrig, som vi normalt sælger meget til, fortæller fabriksdirektør Jan Ditlevsen, ITW til fagmediet.

- Til gengæld går det strygende på gør-det-selv markedet i Skandinavien. Vi kæmper hårdt for at følge med efterspørgslen, siger Jan Ditlevsen.

En stor del af produktionen af løse søm til gør-det-selv-markedet foregår dog fra eksterne leverandører.

Producerer til sømpistoler

Den største produktion i Middelfart er produktion af søm til sømpistoler, så derfor har nedgangen i salget her ramt hårdt.

De 53 medarbejdere er hjemsendt indtil 9. juni. Derefter regner ITW med at medarbejderne skal tilbage i arbejde.

- Det ser ud til, at Belgien er lukket lidt op igen, og vi ser også Italien, Spanien og Frankrig begynder at åbne igen. Der er et begrundet håb om, at flere europæiske markeder åbner. Det forventer vi i de kommende uger. Vi har en omsætningsnedgang i andet kvartal, men vi tror, at vi nærmer os en normalisering i tredje kvartal. Men indtil videre er det kun et gæt, siger Jan Ditlevsen til Metal Supply.

Fabrikken i Middelfart er en del af den store ITW-koncern med 45.000 medarbejdere, som har hovedsæde i Illinois, USA.

