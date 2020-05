Glæde over grænseåbning på fynsk feriekontor: - Vi havde frygtet, det ikke ville ske

Da Torben Jersild, indehaver af Feriepartner Fyn, mødte på arbejde fredag, stod der en kedelig opgave på dagens to do-liste.

Han skulle annullere for yderligere 2 millioner kroner ordre - penge, der så ud til at gå tabt, fordi coronapandemien i marts fik regeringen til at lukke de danske grænser.

Heldigvis tog dagen en skarp drejning under fredagens pressemøde. Her fremlagde statsminister Mette Frederiksen (S) planer om at genåbne grænserne til Tyskland, Norge og Island 15. juni.

- Nu er der kun lige 14 dage, jeg skal have annulleret, så det er gode nyheder for os. Nu bliver sæsonen mere, som den plejer at være, og tyskerne vælger måske også at komme mere nordpå end sydpå, siger Torben Jersild.

Feriepartner Fyn udlejer blandt andet sommerhuse ved Limfjorden, og 48 procent af deres omsætning kommer fra de tyske turister, der hvert år lægger vejen forbi Fyn.

FAKTA: Det sagde statsministeren på dagens pressemøde Fredag var der indkaldt til pressemøde i statsministeriet, hvor statsminister Mette Frederiksen (S), udenrigsminister Jeppe Kofod (S), sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) deltog. Her er nogle af de hovedpointer, der blev fremlagt på pressemødet: De danske grænser til Norge, Island og Tyskland åbner 15. juni.

Udenrigsministeriets rejsevejledning til alle andre lande forbliver orange, og alle ikke-nødvendige rejser frarådes stadig.

Det betyder, at flere fynboer end vanligt kommer til at holde ferie inden for landets grænser.

Derfor vil regeringen indføre stikprøvetests rundt om i sommerlandet, ved grænserne, på feriesteder, caféer og andre lokationer, hvor mange mennesker færdes. Kilde: Pressemøde i statsministeriet, 29. maj 2020. Se mere

Turister får restriktioner

Torben Jersild er sikker på, at man hurtigt vil kunne se effekten af grænseåbningen.

- De tyske turister kommer hurtigt. De har ringet hele dagen for at spørge, om de kan komme her. Nu er der mange, vi skal have ringet til, siger han.

Der kommer til at være restriktioner for de tyske, norske og islandske turister, når de krydser grænsen til Danmark.

Det står klart efter fredagens pressemøde.

Turister skal dokumentere, at de har booket et ophold i Danmark udenfor København, og de skal have booket mindst seks overnatninger i sommerhus, campingplads, på hotel eller lignende.

- Det er nærmest skræddersyet til os. Normalt kører vi med syv dage, så nu skal vi bare have forlænget vores miniferie-løsninger, siger Torben Jersild.