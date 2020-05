Havne- og friluftsbade må åbne igen: - Følelsen svarer til, når køer bliver lukket på græs

Om der i løbet af denne sommer ville blive plads til at bade i Odenses Havne- og Friluftsbad har, siden Danmark lukkede ned, været usikkert.

Vejrudsigten ser jo rigtig god ud, så det er lige før at alt bare passer som hånd i handske. Rune Bille, chef, Fritid og Folkeoplysning

Men nu er sommerens badeture reddet. De to udendørsbade åbner nemlig igen i starten af juni måned.

- Det er helt fantastisk, at vi må åbne igen. Jeg tror, følelsen svarer til, når køer bliver lukket på græs, siger chef for Fritid og Folkeoplysning Rune Bille til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Vi har længe gået og klargjort specielt friluftsbadet i håb om, at vi fik lov til at åbne igen, og nu hvor meldingen er kommet, er det bare helt fantastisk, siger han.

Friluftsbadet er klar som det første

Allerede onsdag den 3. juni kan vandglade odenseanere igen dyppe tæerne og tage sig en tur i vandet i Friluftsbadet, som bliver klar til at åbne som det første.

- Vi er ved at få styr på opmærkninger og information, så man kan føle sig tryg som borger, og det tager lige et par dage. Arealerne ved de to bade er også meget forskellige. Der er masser af plads ved friluftsbadet, men ikke lige så meget plads ved Havnebadet. Derfor forskyder vi åbningen, siger Rune Bille.

Heldigvis følger Havnebadet allerede ugen efter trop.

- Vi trænger til, at hverdagens muligheder kommer tilbage. Byens mange fritids- og kulturtilbud giver mening i livet, og det er noget af det, vi savner allermest under coronakrisen. Derfor er vi også parat til at reagere på myndighedernes udmelding, så vi kan få åbnet Havnebadet og Friluftsbadet, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) i en pressemeddelelse.

- Forhåbentlig får vi en god og lang sommer, men der er også mange odenseanere, der holder af en kølig svømmetur uanset vejret. Vi vil i hvert fald sørge for, at vores udendørs svømmebassiner er klar til brug inden for de muligheder, der er, siger Jane Jegind.

Ikke det samme frirum som før

Med åbningen kommer der dog en del nye regler, som også er forudsætningen for, at badene igen kan åbne.

Der vil blandt andet være opmærkede opholdsarealer, hvor der maksimalt må sidde 10 personer. Hvis man ikke opholder sig i omklædningsrummet, på toilettet, i bassinet eller ved caféen, skal man opholde sig i de markerede arealer.

- Det sværeste bliver nok, at man kan ikke gå rundt som man vil eller stå og hænge. Hvis man ikke er på vej et sted hen, så skal man ikke være der. Vi lægger op til, at man skal have god oplevelse, men det er ikke det helt samme frirum, som det plejer at være, fortæller Rune Bille.

I den forbindelse fortæller han, at der bliver indsat ekstre personale for at sikre, at de nye regler bliver overholdt.

- Vejrudsigten ser jo rigtig god ud, så det er lige før, at alt bare passer som hånd i handske. Vi håber på en god sommer, og hvis danskere stadig ikke kan rejse, så kunne man forestille sig, at det kunne blive rigtig sjovt i de to bade, siger Rune Bille.