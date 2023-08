Ingen vidner til stenkast: - Ring, hvis du ved noget

Søndag aften appellerede Fyns Politi til vidner fra Middelfart-området, der eventuelt kunne have information om en sag, der for de fleste nok vækker dårlige minder. To billister har nemlig søndag eftermiddag anmeldt til politiet, at de ved afkørsel 58b Middelfart på Fynske Motorvej er blevet ramt af, hvad der formentlig er småsten.

Det fortalte vagtchef ved Fyns Politi Steen Nyland.

- Meldingen lyder, at der står fire-fem unge drenge med cykler oppe på motorvejsbroen ved Jyllandsvejs og kaster, hvad vi formoder er, småsten på bilerne.

Billisterne har ikke kunne beskrive drengene nærmere, og derfor bad politikredsen om hjælp. Men det har indtil videre ikke båret frugt. Derfor appellerer politiet endnu en gang vidner til at melde sig på banen

- Vi vil meget gerne høre fra folk på Jyllandsvej, hvis de kan beskrive dem nærmere. Efterforskningen fortsætter, og vi vil opfordre til at ringe hvis ligger inde med viden om episoden, lyder det.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114.