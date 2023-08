Krimiekspert om skudepisode: Det sker der nu i sagen

En 43-årig mand i Gelsted på Vestfyn blev sent lørdag ramt af skud fra en betjent. Han meldes dog uden for livsfare.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed efterforsker nu sagen og er i gang med at afhøre de involverede parter og vidner i sagen.

Det fortæller Jens Møller, der er tidligere vicepolitiinspektør ved Københavns Politi og nu krimiekspert på TV 2 News, til TV 2 Fyn.

- På den ene side er det jo helt almindeligt efterforskningsarbejde. De skal klarlægge hændelsen. De skal holde det op mod de regelsæt, der er, for at se, om det har været i overensstemmelse med gældende regler, siger han.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed undersøger hændelser, når en person dør eller bliver alvorligt såret som følge af skud affyret af politiet. Den 43-årige mand blev alvorligt ramt, men han meldes dog uden for livsfare.

Her blev myndigheden underrettet af Fyns Politi om hændelsen søndag klokken 00.15.

- Det er jo selvfølgelig lidt specielt arbejde for politiklagemyndigheden, fordi det jo ikke er traditionelle gerningsmænd, som de arbejder med. Det er jo politifolk, der har anvendt skydevåden i tjeneste for at udføre deres arbejde, siger Jens Møller og fortsætter:

- Men det er klart, at sådan en situation påvirker selvfølgelig den enkelte betjent.

Der kan dog nemt kan gå tre til seks måneder, før man kommer videre i sagen. Det afhænger af den enkelte individuelle sag, uddyber Jens Møller.



Fyns Politi ønsker ikke at kommentere sagen over for TV 2 Fyn eller andre medier, mens skudepisoden efterforskes, da Fyns Politi er involveret i sagen.