Lade brændte ned til grunden

Det kunne formentlig ses vidt omkring, da en lade på en gård i Brenderup natten til lørdag brændte ned til grunden.

Alarmen gik kort efter midnat, hvor der var brand på en trelænget gård på Køstrupvej.

Ilden havde fat i en ladebygning.

Brandvæsnet var hurtigt på stedet og havde så god kontrol over ilden, at der ikke var fare for personer eller dyr, eller for at ilden skulle sprede sig til andre bygninger på ejendommen.

- Nu skal årsagen undersøges, men vi har ingen formodning om at der skulle være foregået noget kriminelt. Det er formentlig en kortslutning i el-systemet, siger vagtchef ved Fyns Politi, Anders Furbo Therkelsen, til TV 2/Fyn lørdag morgen.

Lade på trelænget gård på Køstrupvej i Brenderup brændte ned.

