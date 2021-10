Mere regn på vej torsdag: - Når man er rigtig campist, er der ikke dårligt vejr

- Når man er rigtig campist, er der ikke dårligt vejr. Det er kun påklædningen, der kan være for dårlig, siger Søren Truelsen.

Familien har dog gjort lidt for at forberede sig på vandmasserne. Fra campingvognen og hen til Søren Truelsens forældres campingvogn, har de lagt presseninger ud for at undgå mudder og meget beskidt fodtøj.

Regn og torden

Onsdag har TV 2 Vejret udsendt et varsel om kraftigt vejr gældende for det vestligste Fyn, hvor der ventes op mellem 30 og 40 millimeter regn. I løbet af aftenen tager regnvejret en pause, men kun for at vende tilbage med fornyet energi og assisteret af tordenvejr senere onsdag.

Torsdag fortsætter regnvejret over det meste af Fyn.

- Vi holder ud til lørdag eller søndag, hvor planen er, at vi skal hjem alligevel. Det er bare på med nogle gummistøvler, fortæller Søren Truelsen.