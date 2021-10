Lilleholt mister storetå og tager orlov fra Folketinget

- Der gik betændelse i såret, og da jeg i de seneste cirka ti år har haft type 2-diabetes var der alvorlig risiko for, at betændelsen i tåen ville brede sig, og derfor risiko for, at der kunne opstå en endnu mere alvorlig situation. Antibiotika kunne desværre ikke stoppe betændelsen, og derfor var der ingen vej udenom end at bortoperere storetåen. Det har desuden været nødvendigt at gennemføre en operation på langs af foden, fortsætter han.

Afløses af politiker fra Odense

Den fynske toppolitiker havde håbet på, at operationen ikke fik betydning for hans politiske karriere, men sådan gik det ikke.

- I begyndelsen håbede jeg, at jeg ville blive rask meget hurtigt igen, men nu må jeg erkende, at det tager lidt længere tid. Jeg har i dag bedt Folketinget om at blive sygemeldt, da jeg efter lægens anbefaling ikke må gå på foden i fire uger, lyder det fra Lars Christian Lilleholt.