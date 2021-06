Rådhus efter drama: Skader skal klarlægges før mulig genåbning

Krisestaben arbejder weekenden over på at sikre den fortsatte drift af rådhuset. Målet er blandt andet, at få genåbnet rådhuset for borgerne, men også at sikre at de ansatte kan arbejde videre.

- Dels er det et stort hus, og dels er det et hus der er moderne og som har en lang række tekniske installationer, som skal være funktionsduelige, siger kommunaldirektør Willy Feddersen.

Det drejer sig om brandsikkerhed, sprinkleranlæg, ventilationssystem, solafskærmning med mere.

- Vi skal også sikre os, at hele it-delen virker, tilføjer kommunaldirektøren.

Forsikringsselskabet står med afgørelsen

Sidst på eftermiddagen fredag meddelte Fyns Politi, at den 60-årige var fundet død, men da han besatte rådhuset affyrede han fyrværkeri inden for. Det fik sprinkleranlægget til at gå i gang.

Derfor er der både sod- og vandskader, som Willy Feddersen, ejendomschefen og det tilknyttede skadesservicefirma søndag skal have nøjere klarlagt.

Dertil kommer et besøg af forsikringsselskabets folk.

- Det er jo en større forsikringssag, så vores mulighed for, at tage huset i brug er afhængig af forsikringsselskabet.

- Men det er vi klogere på, når vi har været det hele igennem. Vi ved, at der er fugt- og vandskader, men hvor omfattende de er, ved vi måske søndag, siger Willy Feddersen.