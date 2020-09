Største klimafolkemøde i gang trods corona: - Klimaet venter jo ikke

Madspild, solceller og tøjproduktion. Det er ord, der flittigt vil blive brugt de næste par dage til Klimafolkemødet i Middelfart, der arrangeres af kommunen selv.

Med et budget på fire millioner kroner og et års planlægning var der lagt op til et kæmpe folkemøde med politikerne Dan Jørgensen og Connie Hedegaard og klimaforsker Sebastian Mernild.

00:27 Klimaet venter ikke, selvom coronapandemien har fat i verden. Derfor er der klimamøde i Middelfart, fortæller Johannes Lundsfryd (S). Video: Fotograf: Maria Borring Jakobsen/Redigering: Mie Flyttov Luk video

Hovedpersonerne bliver, men det bliver med noget færre gæster og dermed debat.

- Det er drønærgerligt, men der er ikke noget, vi kan gøre ved det. Klimaet sidder ikke og venter, så vi har ikke råd til at miste et helt år mere. Så vi afholder det alligevel, siger borgmesteren i Middelfart, Johannes Lundsfryd Jensen (S).

Klimafolkemødet foregår fra den 2. september til den 4. september. Der gives 500 gratis billetter ud til pladsen ad gangen. Foto: Maria Borring Jakobsen

Største folkemøde nogensinde

Folkemødet har været afholdt de seneste tre år som et lokalbaseret en-dags-arrangement, men dette år var helt særligt.

- Vi er gået et step – måske to step - op i år og har et program med tårnhøje ambitioner, hvor vi inviterer hele Danmark til klimafolkemøde, siger Johannes Lundsfryd Jensen.

Men hele Danmark bliver det nok ikke til i denne omgang. 25.000 mennesker havde kommunen forventet til de mere end 50 debatter, der fordeler sig over torsdag, fredag og lørdag. I stedet må de nu have 500 mennesker på pladsen ad gangen.

De streamer alle debatterne og regner med at få flere end tusinde seere med derigennem. Dog mener borgmesteren, at fraværet af det fysiske publikum i teltene kommer til at påvirke debatterne.

- Der kommer til at mangle en stor dimension af rigtig mange mennesker, der skulle inspireres direkte. Desuden kommer der til at mangle noget til debatterne i forhold til udveksling af meninger og erfaringer, fordi det er sværere at skabe dialog med dem bag skærmen, siger han.

Pladsen består af to scener: handlingsscenen og debatscenen. På de to scener må der maksimalt fordeles 500 mennesker, som skal sidde ned til debatterne. Foto: Maria Borring Jakobsen

’Klimahandling nu’

Selvom inspirationsbølgen måske ikke kommer til at række ligeså langt ud, som arrangøren håbede på, er der et helt bestemt formål med årets store møde. Og det er, som temaet ’Klimahandling nu’ antyder, at der skal findes konkrete klimahandlinger.

- Vi har en masse rigtig gode målsætninger, men det er ikke dem, der ændrer samfundet. Det er handlinger. Vi har altså store ambitioner, men vi har ikke udviklet løsningerne endnu, siger borgmesteren.

Derfor er der debatter og taler om både det politiske aspekt, samfundsmæssige aspekt og det individuelle aspekt som privatperson.

De skal alle udveksle ideer og erfaringer og derved inspirere hinanden. Desuden er der opsat pap-vægge, hvor man kan komme med sine idéer til gode klimaindsatser.

Middelfart Kommune håber at kunne inspirere til handling – og selv at blive inspireret. De har selv haft meget fokus på klima, siger borgmesteren.

- Vi kan blive inspireret som kommune og blive klogere. Samtidig gør det ikke noget, at vi har masser af gæster, der kommer til vores kommune. Og for det tredje får vi også lejlighed til at fortælle og vise, hvordan vi som en moderne kommune arbejder med klimaforandringer, siger Johannes Lundsfryd Jensen (S).

Han regner med, at Klimafolkemødet vender tilbage i samme nationale form de næste to år – forhåbentlig med flere tilskuere end dette år. Programmet for dette års klimafolkemøde kan findes her.