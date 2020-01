Borgmester om 'tyndbenet' Odeon-sag: - Medierne har bidraget til at lave en storm i et glas vand

Odense Kommunes borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), skyder på medierne, som han mener har gjort sagen om Odeons aflysning af en aftale med det systemkritiske kinesiske show Shen Yun fra New York meget større, end den egentlig er.

- Jeg må indrømme, at jeg fra starten har synes, at hele sagen har virket noget tyndbenet, siger borgmesteren til TV 2/Fyn.

Jeg synes, at flere medier har bidraget til at lave storm i et glas vand Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense

Sagen har i de seneste måneder bredt sig hastigt, og blandt andet har Dansk Folkepartis Pernille Bendixen afkrævet en række svar fra indenrigsminister Astrid Krag (S).

Også flere kinesiske medier har omtalt sagen og de fra Odeons side skiftende forklaringer på aflysningen, som efterfølgende bragte mistanke om, at aflysningen i virkeligheden kunne skyldes frygt for reaktioner fra Kina, som ved flere lejligheder har lagt pres på andre kulturinstitutioner i Danmark.

Peter Rahbæk Juel har svært ved at se, hvorfor hele affæren har vokset sig så stor, og han peger på, at mediernes omtale har blæst sagen helt ud af proportioner.

Læs også Undersøgelse af Odeon-sagen: Odeon løj over for Odense Kommune

- Jeg synes, at flere medier har bidraget til at lave en storm i et glas vand. Det fritager ikke Odeon for deres ansvar for kommunikationen, men den oprindelige påstand, at der skulle have været kinesisk indblanding, det hamrer Tyge Trier en pil igennem, og der er stadigvæk ikke en eneste indiaktion på, at det skulle have været tilfældet. Eller at Odeon skulle have øvet selvcensur. Så jeg synes også, at det kalder på lidt reflektion i medieverdenen, siger borgmesteren.

Odeon talte usandt

Advokat Tyge Trier, som borgmesteren omtaler, har udfærdiget en rapport, som har været en del af grundlaget for, at Odense Kommunes stadsdirektør, Stefan Birkebjerg, i sin redegørelse af sagen mener at kunne fastslå, at det hverken var selvcensur eller af frygt for det kinesiske regime, at Odeon i efteråret pludselig aflyste en aftale med Shen Yun.

Advokatrapporten er bestilt og betalt af Odeon, og det er altså dermed Odeons egen advokat, der har undersøgt den Odeon-kritiske sag.

Alligevel føler borgmesteren sig overbevist om, at man nu er kommet helt til bunds i sagen.

- Jeg har ikke noget, der skulle tyde på, at hver en sten ikke er blevet vendt i den her sag. Der har jeg tillid til Tyge Triers arbejde, fastslår Peter Rahbæk Juel.

00:32 Se kort interview med Peter Rahbæk Juel. Video: Ole Holbech Luk video

I såvel advokatrapporten som i stadsdirektørens undersøgelse af forløbet kritiseres Odeon for at have talt usandt over for kommunen ved først have oplyst, at aflysningen skyldtes en dobbeltbooking. Det viste sig senere ikke at være korrekt.

Borgmesteren håber, at alle involverede parter har lært noget af processen, der kom frem i offentligheden, da TV 2/Fyn 21. november for første gang omtalte aflysningen.

- Der er blevet lavet en rapport, der kommer til bunds, og den er jeg tilfreds med. Vi får vendt alle brikker, og så har jeg en forventning om, at Odeon og alle lærer af det her forløb, der har været i forhold til kommunikationen. For det skal jo være sådan, når man har et partnerskab med hinanden, så kan man forvente, at der bliver sagt sandheden, når der bliver kommunikeret. Og det har ikke helt været tilfældet i alle aspekter af den her sag, og det er simpelthen ikke i orden, fastslår Peter Rahbæk Juel.

Han glæder sig til at se fremad og komme videre med samarbejdet med Odeon.

- Alle har et ønske om at komme videre. Odeon er sat i verden til at drive kulturtilbud, events, konferencer og kongresser, og ikke til at være involveret i den her type diskussioner om, hvorvidt der er en fremmed stat, der har været involveret. Så jeg er sikker på, at Odeon lærer af det her, siger borgmesteren.