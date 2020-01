Shen Yun vil optræde i Odeon næste år

Sagen om den kinesiske dansetrup Shen Yun har været genstand for både politisk uenighed, en advokatundersøgelse og mistanker om selvcensur, der siden blev aflivet.

Nu ser den ud til at få, hvad der minder om en lykkelig afslutning.

Ifølge foreningen Falun Dafa har man en mundtlig aftale med Odeon om at kunne leje den store scene i kulturhuset næste år, så dansetruppen kan optræde i Odense. Det er Falun Dafa, der står for at arrangere dansetruppens optrædener i Danmark.

- Vi vælger at se fremad og glæder os over, at vi har fået et mundtligt tilsagn om at kunne leje storescenen på Odeon i 2021, skriver foreningen blandt andet i en pressemeddelelse.

En advokatundersøgelse samt en redegørelse fra Odense stadsdirektør Stefan Birkebjerg har vist, at der ikke var tale om politisk pres, da Odeon annullerede en tidligere indgået aftale med Shen Yun om at optræde i april i år.

Kina har tidligere lagt pres på teatre for at få dem til at lade være med at booke Shen Yun. Det var tilfældet i 2016, da truppen optrådte i Musikhuset i Aarhus. Her valgte man dog at gennemføre optrædenen. I 2017 lagde den kinesiske ambassade pres på Det Kongelige Teater - ligeledes for at forhindre, at Shen Yun fik lov at optræde.

Derfor var der frygt for, at der igen var tale om politisk pres, men det har man altså konkluderet, at det ikke var. Til gengæld viste undersøgelsen, at Odeon i sin forklaring på aflysningen havde talt usandt.

Foreningen Falun Dafa erklærer sig tilfredse med, hvordan sagen er endt.

- Efter advokatundersøgelsen og Borgmesterforvaltningens redegørelse er vi meget tilfredse med, at der ikke har været tale om ”... selvcensur, diskrimination eller andre uvedkommende hensyn af politisk karakter”, som årsag til at kontrakten med os blev annulleret, skriver den i pressemeddelelsen.

Ifølge foreningen vil man nu tage kontakt til Shen Yun for at finde frem til nogle datoer, hvor truppen kan komme til Odense.

Ninna Stæhr-Petersen har i knap en måned været direktør for Odeon og Hotel H.C. Andersen. Hun kender ikke til en specifik mundtlig aftale, men byder Falun Dafa og Shen Yun velkomne.

- Vi har jo overtaget driften her fra 1. januar, så jeg ved ikke, hvad der konkret har været af mundtlige aftaler. Men de kan selvfølgelig booke sig ind på lige vilkår med alle andre. Det skal de være velkomne til at gøre. Så i den forstand er der jo en aftale, som der er med alle andre, siger hun.

Shen Yun udspringer af Falun Gong-bevægelsen, der siden 2006 har været forbudt i Kina. Til daglig har dansetruppen hjemme i New York.

