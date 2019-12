Odeon-sagen: Enigt byråd indkalder til partnerskabsmøde

De skiftende forklaringer i forbindelse med aflysningen af den kritiske teatertrup Shen Yun i Odeon var på dagsordnen, da der onsdag aften var møde i byrådet i Odense.

Her skulle politikerne tage stilling til, hvordan sagen skal undersøges. Det resulterede i, at et enigt byråd besluttede at inkalde til et partnerskabsmøde, hvor Odeons oplysninger om og redegørelse for det samlede forløb er eneste punkt.

Hvis det er nødvendigt, skal der også holdes flere møder i partnerskabsgruppen med Odeon.

Byrådet skal orienteres

I sidste uge stod det klart, at Enhedslisten ikke havde opbakning til sit forslag om at starte en egentlig undersøgelse af sagen.

Men nu har et enigt byråd med beklagelse måttet notere, at det samlede forløb af en mulig booking af det kinesiske show Shen Yun har haft en karakter, der potentielt kan skade både Odeons og Odenses omdømme.

Læs også Odeon kontaktede Musikhuset før aflysning

Stadsdirektøren skal derefter sikre, at Odense Byråd Orienteres. Alt efter, hvilken melding, der kommer, skal byrådet tage stilling til, om der skal ske mere i sagen.

Forventningen fra byrådet er, at Odeon vil reflektere over sagens forløb og lære af reflektionerne, så lignende situationer håndteres anderledes.

Skiftende forklaringer

Sagen tog sin begyndte i oktober, hvor der blev indgået en aftale mellem Odeon og truppen Shen Yun Performing Art. Men i sidste øjeblik trak teateret sig fra aftalen med den begrundelse, at salen allerede var booket af ”en stor, lokal aktør”.

Det afviste aktøren dog overfor TV 2/Fyn, og derefter skiftede Odeon forklaring.

Læs også Borgmester vil have møde om Odeon-sag: - Der har været lidt for mange forklaringer

Begrundelsen for, at den kinakritiske dansetrup ikke kunne leje lokalet, lød nu, at man hos teateret havde et ønske om at holde en anden type arrangementer.

Den nye begrundelse fik flere lokale politikere til at forlangte en forklaring fra Odeons ledelse.

Det resulterede i stedet i, at teaterets bestyrelsesformand, Jens Belling, i en mail til til Odense Kommunes stadsdirektør, Stefan Birkebjerg, og en række andre personer truede med at trække sig helt fra det samarbejde, han har med kommunen om Odeon.

Læs også Rådmænd i Odense: Forvirringen er total i Odeon-sag