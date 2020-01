Søren Windell om borgmester-kritik: - Det er forkert at give medierne skylden

Medierne har været med til at blæse sagen om det delvist kommunalt ejede musik- og kulturhus Odeon ud af proportioner.

Sådan lød det fra Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), på bagkant af den redegørelse, som stadsdirektør i Odense Kommune Stefan Birkebjerg har lavet.

Men det er ikke i orden at give medierne skylden, mener den konservative rådmand i Odense, Søren Windell.

- Jeg synes ikke, at det der med at stå og give medierne skylden, at det er i orden. Det her er jo en sag, som han selv har bidraget til ved ikke at ville sige noget og ved ikke at ville være med til at undersøge nogen som helst ting, lyder det fra Søren Windell.

Borgmester: Sagen er tyndbenet og en storm i et glas vand

Borgmester Peter Rahbæk Juel har blandt andet kaldt sagen om Odeon-aflysningen for 'tyndbenet'.

- Jeg synes, at flere medier har bidraget til at lave en storm i et glas vand, siger borgmesteren.

Men Søren Windell er langt fra enig i den betragning.

- Der går jo ikke røg af en brand, uden der er ild, og det røgslør, der har været her, skyldes jo så dårlig kommunikation.

Redegørelse: Odeon talte usandt

I redegørelsen fra Stefan Birkebjerg er der kritik af Odeon for at sige direkte til Odense Kommune, at aflysningen mellem Odeon og Shen Yun skyldtes en dobbeltbooking, hvilket senere viste sig ikke at være korrekt.

Men samtidig fritager redegørelsen Odeon for spørgsmålet om selvcensur, som de har været beskyldt for i forbindelse med sagen, hvor der er blevet stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt aflysningen skyldtes diskrimination eller andre uvedkommende hensyn af politisk karakter.

- Men at give medierne skylden, som egentlig bare passer deres arbejde, synes jeg er forkert, lyder det fra Søren Windell.