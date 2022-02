1.000 år gammel bygning fundet på Fyn

Byen Søndersø bliver første gang nævnt i 1180. Der er dog ingen, der i detaljer kender historien om middelalderbyens oprindelse.



- Hvornår kom de landsbyer, der stadig eksisterer, til at ligge, hvor de ligger? Det står jo ikke nødvendigvis skrevet ned nogen steder. Men vi kan bruge fundet her til at danne os et billede af det, siger Mikael Bjerregaard.



Grunden skal bebygges igen

Der er tale om et rammehus, der ifølge byggelederen er en relativt sjælden konstruktionstype, og som er bygget for lidt under tusind år siden.