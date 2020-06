Trafikdrab i farligt kryds: Borgere vil råbe politikere op med hvide kors

Michael Lauritzen, Anette Lauritzen og parrets børn har iført sig gule veste og hvide kors. De går langs Odensevej nær Bogense, hvor tre mennesker søndag mistede livet i en færdselsulykke.

Uheldet er ikke det første på strækningen, og nu har de lokale borgere fået nok.

Familien planter syv store kors langs vejen i et forsøg på at råbe politikerne op og gøre opmærksom på den farlige strækning, hvor bilister kører i al for høj fart.

Der kommer syv kors op i denne omgang, for det er dem, vi i nyere tid kan huske Michael Lauritzen

- Vi sætter kors op, som symboliserer dem, der er dræbt på strækningen, for vi synes ikke, det er sjovt mere. Vi håber, at det kan få politikerne i tale, og at de så gør noget, siger Anette Lauritzen.

Tirsdag vil Nordfyns Kommunes Trafik- og Miljøudvalg godkende etableringen af et lyskryds ved T-krydset, der forbinder Assensvej og Odensevej. Men står det til borgerne, skal der meget mere til.

Læs også Ulykke skete i farligt kryds: Nabo hørte dødsulykken

De første på ulykken

Familien sætter tre kors op på stedet, hvor den 64-årige kvinde, den 63-årige kvinde og den 37-årige mand søndag blev dræbt. Længere nede ad vejen sætter de yderligere fire kors.

- Der kommer syv kors op i denne omgang, for det er dem, vi i nyere tid kan huske, siger Michael Lauritzen.

Korsene langs vejen skal råbe politikerne op, så de forstår, hvor farlig strækningen er. Foto: Morten Albek

Ved ulykken søndag var både Michael og Anette Lauritzen hurtigt på stedet og hjalp med at dirigere trafikken væk fra stedet.

- Vi har oplevet mange ulykker, og vi er næsten altid de første på stedet. Når vi hører et brag herude, smider vi alt, vi har i hænderne, siger Anette Lauritzen.

Lyskryds stopper ikke vanvidskørsel

De mange ulykker sker ifølge familien primært grundet al for høj hastighed, og derfor er de ikke begejstrede for udvalgets planer om et lyskryds.

- Vi mener ikke, at et lyskryds vil ændre hastigheden. Der bliver dagligt kørt vanvidskørsel her på et langt stræk, så selv med et lyskryds vil de kunne accelerere til høje hastigheder, siger Michael Laurtizen.

Læs også Dødsbilist gik på kro, kørte tre ihjel og ligner eksemplet på en uhyggelig statistik

De vurderer, at bilisterne ofte kører mellem 150 og 200 kilometer i timen på de godt 2,5 kilometer vej, der udgør den farlige strækning. Derfor er Michael Lauritzen heller ikke i tvivl om, at folk, der tilsyneladende ikke har respekt for færdselsreglerne, vil lade sig holde tilbage af et rødt lys.

Vi mener ikke, at et lyskryds vil ændre hastigheden. Der bliver dagligt kørt vanvidskørsel her på et langt stræk, så selv med et lyskryds, vil de kunne accelerere til høje hastigheder Michael Lauritzen

- Vi vil gerne have trafikbump, rundkørsler eller chikaner, så folk bliver tvunget ned i hastighed. Så man simpelthen skal ned i hastighed, hvis ikke man vil ødelægge sin bil, påpeger han.

Mange politikere siger, at det var utrolig tragisk, hvad der skete i går, men at ulykken nok var sket alligevel?

- Det er jeg ikke sikker på, hvis der havde været en rundkørsel. Så havde man været nede i fart. Måske var ulykken sket, men det var måske ikke gået så galt, understreger Michael Lauritzen.