Efter tredobbelt trafikdrab: Kræver strengere straffe

- Jeg synes, at det på alle måder er foruroligende, at man kan få kun tre års fængsel for at slå tre mennesker ihjel på den her måde, siger Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti til TV 2 Fyn efter sagen om det tredobbelte trafikdrab ved Bogense i sommer.

Fredag 2. oktober blev en 26-årig mand fra Nordfyn kendt skyldig i sagen om det tredobbelte trafikdrab. Den 26-årige blev idømt fængsel i tre år, og mistede retten til at køre bil i ti år.

Den 26-årige mand var tiltalt for at køre tre personer ihjel i sin Porsche Cayenne om aftenen den 28. juni. Han kørte med en fart på mindst 154 kilometer i timen, har en bilinspektør konkluderet i sin rapport om ulykken.

Dommer og lægmænd fandt den tiltalte skyldig i alle forhold. Herunder også hastighed og spirituskørsel.

Ifølge dommeren er der tale om særlig hensynsløs kørsel, og det har været skærpende, at tiltalte forlod ulykkesstedet. Tiltalte blev efter ulykken anholdt hos sin kæreste, hvor han havde drukket spiritus.

Rejser sagen over for ministeren

Dansk Folkeparti rejser nu sagen over for justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Straframmen er otte år, og vi syntes ærlig talt, at man burde bruge hele straframmen. At tage tre liv på denne skødesløse måde må være den situation, hvor man skal bruge den fulde straframme, siger Morten Messerschmidt.

Også Socialdemokratiets medlem af retsudvalget Jeppe Bruus mener, at straffene bør strammes.

- Tre års fængsel er for lavt. Han sidder og kigger ned på speedometeret, kører 160 i timen, og så slår han altså tre mennesker ihjel på et splitsekund, siger Jeppe Bruus til TV 2 Fyn.

- Vi kigger på, om vi kan øge normalstraffen, som det hedder, så de bliver væsentligt højere end de tre år, så man for eksempel kommer op i 4-5 år.

Erstatning til efterladte

En efterladt søn og bror får erstatning på lige knap 200.000 kroner, og en efterladt ægtefælle får erstatning på cirka 800.000.

Den 26-årige har udbedt sig 14 dages betænkningstid, hvor han kan beslutte, om han vil anke dommen.

TV 2 Fyns reporter fortæller fra retten, at den 26-årige og hans advokat drøfter, om dommen skal ankes.

Tidligere domme for trafikdrab Generelt svinger straffen for uagtsomt manddrab i trafikken fra fængselsdomme til bøder og en betinget frakendelse af kørekortet. I februar 2019 blev en lettisk mand ved Retten i Herning idømt tre års fængsel for at have dræbt tre personer - en voksen kvinde og to børn. Med mindst 137 kilometer i timen, en promille på 1,46 og et manglende kørekort bragede den 24-årige mand fra Letland i december 2018 op bag en bil lidt uden for Holstebro. Dommen er senere stadfæstet i Vestre Landsret.

I 2014 faldt den hidtil hårdeste straf for uagtsomt manddrab i trafikken, da en 23-årig mand blev dømt for uagtsomt at have kørt en kvinde ned på H.C. Andersens Boulevard i København i november 2013. Straffen lød på fire et halvt års fængsel. Den dømte havde en promille på 1,01 og hash i blodet, da ulykken fandt sted.

Ligeledes i 2014 blev en 39-årig mand idømt tre års fængsel og frakendelse af kørekortet i ti år ved Retten i Kolding. Manden var påvirket af amfetamin, kørte for stærkt og slingrede, da han i juli 2013 ramte en bil på motorvejen ved Brande, hvor en 94-årig kvinde var passager. Hun blev dræbt i ulykken. Kilde: Sn.dk

