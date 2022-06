Få det store overblik over minksagen: Sådan går det de fynske minkavlere i dag

Torsdag er dagen, som mange med interesse for især dansk politik og minkerhverv har set frem til længe.

Her afleverer Minkkommissionen sin endelige beretning til Folketinget.

- Vi er spændte på at se, hvilke konsekvenser den får. Vi håber, at der kommer en form for retfærdighed, og at det vil få nogle konsekvenser, siger Martin From, der havde 65.000 mink på sin farm i Otterup, dengang regeringen beordrede ham til at slå dem ihjel.

Manglede lovhjemmel

4. november 2020 meddelte regeringen beslutningen om at aflive flere millioner mink i Danmark på grund af risiko for mutation af coronavirus.

Frygten var, at det kunne brede sig til mennesker og nedsætte virkningen af kommende vacciner mod coronavirus.

Få dage senere kom det frem, at der ikke var hjemmel i lovgivningen til at aflive mink i Danmark, hvis ikke de var syge eller i et sygdomsområde. Mink uden for de såkaldte sikkerhedszoner kunne regeringen med andre ord ikke kræve aflivet.

Rigsret for Mette Frederiksen

Spørgsmålet er så, hvem der vidste hvad hvornår, og Martin From håber, at Minkkommissionen får store konsekvenser for statsministeren og de andre ansvarlige.

- Det er ingen hemmelighed, at der bør være basis for en rigsret på det, der er sket. Det er Mette Frederiksen (statsministeren, red.), der sad for bordenden, da beslutningen blev truffet, og så må vi se, om der er flere ministre, der ryger med, siger Martin From.