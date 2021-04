Fem år undervejs: Sådan lykkedes det Bogense at åbne butikkerne i påsken

Det startede med en samtale i Meny i Bogense. Og efter lidt gransken kan hovedpersonerne godt huske, hvem der fik idéen. Det var købmand Palle Andersen:

- Jeg sagde, nu må I tage jer sammen og se at få den her lukkelov lavet om, husker han, at han sagde der i mødelokalet på førstesalen over hans butik.

Palle Andersen og hans bror Lasse, der også er købmand i Meny, var godt trætte af, at de ikke måtte holde åbent i påsken, hvor Bogense sværmer med turister med skarptslebne dankort og sultne maver.

Og Palles idé vandt hurtigt gehør i mødelokalet hos både borgmesteren og Per Olesen, direktør for Nordfyns Erhverv og Turisme. Per Olesen husker sin reaktion sådan her:

- Jeg syntes, det gav rigtig god mening. Og jeg tænkte, jamen hvor svært kan det være?

Fem år senere

Men faktisk kunne det være rigtigt svært. For årene gik, og ansøgningerne til Erhvervsstyrelsen blev afvist gang på gang.

Vi må jo reflektere og evaluere, hvad vi gør fremadrettet Per Olesen, direktør for Nordfyns Erhverv og Turisme

Imens kunne Per Olesen se i Blåvand, Helle og Søndervig, hvordan de vestjyske turistbyer skovlede omsætning ind i helligdagene. Og Palle Andersen fik skældud af en kunde, som var rasende over, at han tillod sig at lukke sin butik i påsken. Det sidste, han i virkeligheden havde lyst til.

Men 3. marts i år landede der pludselig en dispensation fra lukkeloven i kommunens mailboks. For i den seneste ansøgning argumenterede Nordfyns kommune for, at man med påskeåbne butikker og et storslået lyd- og lysshow ville fejre rådhusets 100 års fødselsdag. Og sådan et event kunne Erhvervsstyrelsen godt se idéen i.

Gang i gaderne

Derfor summer Bogenses gader i år af det liv, som turister og erhvervsdrivende har drømt om i årevis. Og mens bæreposer defilerer op og ned ad Adelgade i hænderne på shoppeglade turister, presser et enkelt spørgsmål sig på: Rådhuset fylder kun 100 år én gang. Hvad gør Per Olesen og kompagni næste år? Og næste år igen?

- Ja, det er jo den anden side af mønten. Vi må jo reflektere og evaluere, hvad vi gør fremadrettet. Det kræver jo nogle særlige events, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen, og det må vi jo se på, om vi kan, siger Per Olesen.

Men kommer det til at tage fem år igen næste gang?

- Nu har vi jo lært af det her, så det satser vi på, at det ikke gør.

Påskeåbent i Bogense Butikkerne i Bogense er åbent hele påsken. Hver aften til og med mandag kan man hver aften opleve et lysshow akkompagneret af klokkespil på facaden af byens rådhus. Showet gentages hvert 15. minut mellem klokken 20.30 og 22.30.

