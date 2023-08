Fjollet situation: Kun storesøster må tage taxa i skole på kommunens regning - lillesøster må ikke

Som de fleste nok ved, så skal sol og vind fordeles lige mellem søskende.

Ellers har himlen det med at falde ned.

I Klinte i Nordfyns Kommune udspiller der sig hver morgen en situation, som formentlig ville kunne få de fleste søskendes retfærdighedssans til at se rødt.



Det ene af Carina Larsens børn må nemlig køre med en kommunalt betalt taxa hver morgen til Bogense Skole.

Men selvom Carina Larsens mindste datter Karoline Larsen skal møde på samme skole som sin storesøster, så må hun ikke køre med.

- Det er en meget håbløs situation. Karoline har været meget ked af over, hvordan hun skal komme i skole, siger Carina Larsen.

Kommunen har i et svar til den fortvivlede mor afvist, at lillesøsteren må køre med taxaen, der i forvejen henter søsteren. I stedet kan Karoline nu vinke til sin søsters taxa, hvorefter hun skal tilbagelægge over tre kilometer til den nærmeste busrute.

- Nordfyns Kommune meddeler mig så bare, at hun jo bare kan cykle. Det kan hun i og for sig også, men det er en trafikeret vej, og der er ikke nogen cykelsti, lyder det fra moren.

Nedlagt busrute

Situationen er opstået efter, at en større ændring af skoledistrikterne i Nordfyns Kommune trådte i kraft i 2016. Den betød, at nogle familier ikke længere hører ind under det skoledistrikt, hvor børnene går i skole.

I 2016 besluttede kommunens politikere derudover, at elever ikke længere skulle være garanteret transport ud af deres skoledistrikt, mens de elever der allerede gik i skole uden for distriktet kunne få lov til at beholde garantien resten af deres skoletid.

Storesøster Kirstine Larsen er en af førstnævnte, og derfor kører hun med en kommunalt betalt taxa i skole. Lillesøster Karoline Larsen startede først i skole efter 2016.

Det har dog ikke været noget problem før nu, hvor politikerne har valgt at nedlægge Karoline og Kirstines busrute.

- Fjollet situation

Formanden i børne- og ungeudvalget i Nordfyns Kommune, Kasper Solberg (S), kalder Kirstine og Karolines situation for "fjollet".

- Men med lillesøster inde i taxaen også, så laver vi teknisk set en forskelsbehandling på hende og de andre børn i distriktet, og det kan, og må vi selvfølgelig ikke, siger politikeren om den oplagte løsning: at tage lillesøsteren med i taxaen.

- Derfor kan hun paradoksalt nok ikke få lov til at køre med, understreger han.

Carina Larsen håber, at kommunen vil samarbejde, så de sammen kan finde en løsning.

- Det er det eneste, vi vil have, at vores børn kan komme i skole og gå der, hvor de plejer at gå i deres faste rammer, lyder det fra moren.

Men er det ikke fair nok, at Nordfyns Kommune er nødt til at tage en beslutning om, at man kun vil bevillige til dem, der er inden for et skoledistrikt?

- Jo, det er jo sådan loven er, men man må jo have en eller anden form for oplysningspligt. Når nu vi melder Karoline til på Bogense Skole, så synes jeg, de har en pligt til at informere os om, at "I skal bare lige vide, at busruten bliver på et tidspunkt nedlagt."

Nordfynske forældre er ikke kun presset på nedlagte busforbindelser. Tidligere på året valgte kommunalpolitikerne at lukke flere skoler, som forældre nu håber, der kan komme nyt liv i.