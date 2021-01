Flere flyver privat: Lufthavn oplever fremgang i en svær tid

Selvom nedgangen i antallet af passagerer har været markant for Hans Christian Andersen Airport i 2020, er det ikke alt, der har været negativt for lufthavnen.

Det skyldes, at lufthavnen trods rejserestriktioner som konsekvens af corona, har oplevet en fremgang på 15 procent i privat- og businessflyvninger i 2020.

- Det er typisk erhvervslivet, som har fundet alternative muligheder til rutefly, fortæller direktør Hans Okholm Vejrup om tendensen fra et ellers svært år for flybrancen.

I alt har Hans Christian Andersen Airport oplevet en vækst fra 974 privat- og businesspassagerer i 2019 til 1.115 i 2020.

- Jeg tror, at nogle har fået øjnene op for, hvor let og hurtigt det er at rejse ud fra lufthavnen, sammenlignet med hvis du skal ud i bilen og køre halvanden time til Billund eller to timer til København, siger Hans Okholm Vejrup.

Selvom lufthavnen generelt har en større indtægt på at servicere de store charterfly, er de glade for den øgede interesse for luksusafgangene.

- Der er ikke noget, der er mere positivt end at se fly, der letter og lander fra lufthavnen.

Sådan fungerer en bestilling af privatfly Når en virksomhed beslutter at flyve til et møde, laver de en aftale med et privatflyselskab. Derfra kontakter selskabet lufthavnen og aftaler, hvornår der er plads til at lande og lette. Selskabet bestiller en obligatorisk brandbil og redning, mens selskabet som regel også betaler for serviceydelser som bagagehåndtering og optankning af fly. Virksomheden, der skal til møde, betaler en samlet pris til privatflyselskabet, og privatflysselskabet betaler så lufthavnen for den service, som de leverer. Med firmaet Privat Jet udlejning koster en tur fra HCA Airport til London for en person fra cirka 30.000 kroner. En tur til Berlin kan fås til omkring 17.000 kroner. Rejserne stiger dog kun marginalt i pris, hvis man er flere personer på samme flyafgang.

Overordnet nedgang på 87 procent

Selvom 2020 har vist en fremgang i antallet af privat- og businesspassagerer, er der samlet set kommet langt færre passagerer til lufthavnen end i 2019, og det opvejer ikke for tilbagegangen.

I alt har lufthavnen haft en passagernedgang på 87 procent.

- Det er en kedelig nedgang. Vi vil jo gerne have passagerer igennem terminalen, men det er jo konsekvensen af coronaen, fortæller direktøren.

I 2019 havde lufthavnen 20.242 passagerer ombord på fly. I 2020 var tallet faldet faldet til 2.571 på grund af de mange rejserestriktioner, som coronapandemien har medført.

Få fyringer

For nu har coronanedlukningen kun betydet et par afskedigelser. Det skyldes, at lufthavnen er fast bemandet efter lavsæsonen i vinterhalvåret.

- De, der har mærket det, er vores timelønnede tilkaldere, som ikke har fået så mange opgaver, som de ellers ville have haft, siger Hans Okholm Vejrup.

Men med udsigten til vaccinationer mod corona håber de at kunne byde timelønnede tilkaldere mere på arbejde i 2021.

- Jeg fornemmer, at der er ved at være et ønske om at rejse på ferie igen. Det ville jo være dejligt for alle parter, hvis det kommer i gang igen.

Lufthavnen håber desuden, at den positive udvikling i privat- og businessflyvningerne fortsætter - også efter at den almindelige chartertrafik igen kører på skinner.