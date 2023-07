Flere tusinde skraldespande ødelagt i fynsk kommune

Hvis der er noget, der helst bare skal virke, så er det skraldespanden.

Desværre er det ikke helt tilfældet i Nordfyns Kommune. Her har man nemlig problemer med de nye affaldsspande, som kommunens borgere har skullet bruge i snart et år.

Faktisk er problemerne så store, at kommunen selv anslår, at den har været ude og udskifte over 2000 spande rundt omkring i kommunen.

Det er ved håndtagene, som renovationsmedarbejderne skal holde fast i, at problemerne er størst, lyder det fra Nordfyns Kommune.

- Vi prøver at få afdækket hvorvidt det er spande eller løfteudstyr eller en kombination heraf, der er årsag til problemet siger Peter Astrup Simmelsgaard, der er Natur- og Miljøchef i Nordfyns Kommune.

Ifølge Natur- og Miljøchefen er der endnu ikke noget konklusion på årsagen til de ødelagte skraldespande, men efter sommeren vil kommunen kigge nærmere på at finde årsagen.