Fly fra Odense til Mallorca: - Det var en del billigere

Familien overvejede andre destinationer, inden Mallorca vandt over andre feriemål fra andre lufthavne.



- Vi var omkring Rhodos, Kos og Berlin, men så var der et rigtig godt tilbud, så blev det det, siger Michael Højslev Jensen.

Spies-chef: Jeg blev helt rørt

Det er rejseselskabet Spies, der arrangerer rejsen i samarbejde Sunclass Airlines, fra Odense til den spanske ferieø.

- Jeg blev rørt af at se, at der kom et fly fra Sunclass Airlines. Vi har ikke fløjet i næsten et år, og så står jeg her i H.C. Andersen Airport og ser, at et Sunclass Airlines-fly kommer. Det berører mig, siger Tine Jakobsen, der er salgschef i Spies.

Rejseselskabet sender i løbet af sommeren flere end 1.000 gæster af sted fra Fyn til Mallorca.

I august vil der fra lufthavnen også blive sendt chartergæster til Italien.