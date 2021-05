Fyns første studenter jubler over reddet lastbiltur

Fejringen af svendebrevet er en vigtig begivenhed, mener Frederikke Hoffmann Madsen, som også snart er udlært industritekniker.

- Det er rigtig skønt, at vi kan få lov til at afslutte det. Vi har været meget nervøse for, om vi kunne få lov, og hvordan og hvorledes. Nu er det her endeligt, og det er rigtig dejligt, siger hun.

Hendes familie har fulgt hende på sidelinjen i løbet af den fire år lange uddannelse, og derfor glæder hun sig til at vise resultatet og have dem med til fejringen.

- Det er afslutningen på et langt forløb. Det er lidt ligesom, når folk får en studenterhue på, det er nogle hårde år, man går igennem, siger Frederikke Hoffmann Madsen.

Dimission delt i to

Ifølge rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, har nyheden om studenterkørsel og lempede restriktioner for gæster på gymnasierne spredt glæde blandt eleverne.

De praktiske foranstaltninger er allerede så godt som på plads.

- Vi kommer til at lave nogle telte rundt omkring, og vi kommer til at åbne vores multihal med caféborde, så man kan stå med afstand. Der skal være to kvadratmeter per person, og der skal være en meters afstand. Det kan vi sagtens håndtere i ugen op til, siger Henrik Vestergaard Stokholm.

Selve dimissionen bliver delt i to, så der er plads til både elever og deres familier.

- Vi laver en fra 9-10 og så 11-12, og så passer det med 500 elever, så hver elev kan få tre familiemedlemmer med, så det hænger egentlig okay sammen, siger rektoren.