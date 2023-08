Nu er ballonflyvningen endelig kommet i gang

For første gang ved dette års afvikling af DM i ballonflyvning er luftballonerne steget til vejrs.

Det fortæller presseansvarlig Susanne Geil fredag morgen.

- Vejret har artet sig. De første luftballoner er i luften og står flot på himlen. Det er fantastisk at se, siger hun til Ritzau.

Vindforholdene har drillet tirsdag til torsdag. Derfor blev de første fem etaper af mesterskabet blevet aflyst.

I alt er der planlagt otte etaper. Mindst to skal gennemføres, før der kan kåres en danmarksmester.

Den næste etape afholdes fredag aften, hvis vindforholdene bliver ved med at arte sig.

- Forhåbningerne er, at vejret fortsat holder i dag, og at vi kan lave endnu en flyvning i aften. Piloter og balloncrew er fortsat optimistiske og tror på, at det nok skal lade sig gøre, siger Susanne Geil.