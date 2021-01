Stadig ingen penge til minkavlerne: - Tilliden til regeringen er knækket

Formanden for minkavlerne på Fyn og i Sydjylland, Martin From, har stadig et par måneders arbejde tilbage som minkavler på minkfarmen på Nordfyn.

Men hver dag minder synet af de nu aflivede og pelsede mink ham om den kompensation, han og de andre minkavlere ikke har set skyggen af.

- Det er en kold spand vand i hovedet, at de ikke anerkender vores indsats og får betalt os, siger Martin From.

Store omkostninger

Vi går her og skal vende og dreje hver eneste femøre, for at vi kan få det til at hænge sammen. Vi ved jo ikke, hvornår der kommer noget Martin From, minavler, Nordfyn

Minkavlerne blev lovet en tempo-bonus på 20 kroner for hver mink, hvis besætningen blev tømt inden 16. november som en ekstra kompensation for tabet. Dengang var det et lille plaster på såret.

- Det har jo haft omkostninger at skulle gøre det så hurtigt. Vi har lejet en masse ekstraudstyr, og medarbejderne har knoklet og fik en bonus for at yde den ekstraordinære indsats. Så det var da rart med den bonus, husker Martin From.

Men nu næsten to måneder senere har pengene stadig ikke fundet vej til minkfarmene.

- Det er megafrustrerende, at vi ikke får noget. Skylder vi staten penge, så kommer vi til at betale rente og gebyrer osv., men de kan bare trække det i langdrag, siger Martin From og fortsætter:

- Vi går her og skal vende og dreje hver eneste femøre, for at vi kan få det til at hænge sammen. Vi ved jo ikke, hvornår der kommer noget.

En knækket tillid

Tilliden er fuldstændigt knækket, og jeg er dybt forundret over, at vi har et folkestyre, der har så lidt styr på tingene Martin From, minkavler, Nordfyn

Den store sag har skiftet hænder flere gange. Først med den nu afgåede Mogens Jensen (S) i spidsen, så med erhvervsminister Simon Kollerup (S) som nu har måtte sygemelde sig, hvilket nu gør skatteminister Morten Bødskov (S) til den tredje forhandler fra regeringens side.

Minkavlerne kan efterhånden sætte et "tidligere" foran titlen, men mange af dem har svært ved at se deres muligheder for fremtiden.

- Hvis vi havde bare lidt klarhed og erstatning og tempobonus, så kunne vi måske komme videre. Men det er svært, når vi ikke ved, hvor vi står økonomisk. Skal vi starte en ny virksomhed eller få et andet job?, siger Martin From, og fortæller at flere af hans kollegaer rundt i landet allerede er startet i nye jobfunktioner.

Regeringen har han ikke meget tilovers for.

- Tilliden er fuldstændigt knækket, og jeg er dybt forundret over, at vi har et folkestyre, der har så lidt styr på tingene. Det er jo et stort psykisk pres at gå rundt i uvidenhed, siger Martin From.

Tror du på, at I får pengene?

- Så optimistisk er jeg alligevel. Jeg håber i hvert fald ikke, at jeg er naiv. For de kan jo ikke love det, uden at få det til at kunne lade sig gøre. Så mister vi jo al tillid til systemet, understreger Martin From