Byråd skal stemme om undersøgelse af fynsk borgmester

Efterdønningerne fra skandalen om det specialiserede socialområde bliver ved med at skabe politisk blæst i Nyborg Byråd.

Socialdemokratiet stiller på det næstkommende byrådsmøde i Nyborg forslag om en ekstern juridisk vurdering af Nyborgs borgmester Kenneth Muhs for at få undersøgt, om borgmesteren brød kommunestyrelseslovens paragraf 2 ved ikke straks at orientere om indholdet i borgerrådgiverens henvendelse til borgmesteren d. 7. oktober 2021.

Borgerrådgiverens notat fra mødet beskriver, at baggrunden for mødet var borgerrådgiverens bekymringer for ”graverende fejl i sagsbehandlingen, samarbejdsproblemer med børne- og familieafdelingen og bekymring for borgernes retssikkerhed.

Socialdemokraternes henviser til, at professor i offentlig forvaltning ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing den 19. marts udtalte sig til DR om forløbet med ordene: ”Og det mener jeg er i strid med kommunestyrelsesloven.”

- I samme artikel udtaler kommunalekspert Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: ”Når en borgmester får kendskab til så alvorlige forhold, som der er tale om her, så har han efter min opfattelse en klar pligt til at informere kommunalbestyrelsen omgående”, hedder det i pressemeddelelsen.

Eksperterne forholdt sig dog kun til forvaltningens gengivelse af notatet i overskrifter, da forvaltningen fastholder at selve notatet er fritaget aktindsigt. De har ikke læst det fulde indhold af notatet på 5 sider, hedder det i en pressemeddelelse fra Martin Stenmann på den socialdemokratiske gruppes vegne.

Forvaltningen oplyste til TV2 Fyn d. 21. marts, at den selv har lavet en juridisk vurdering i samråd med KL. Den interne juridiske vurdering konkluderer, at der ikke var tale om lovbrud, da borgmesteren undlod at informere byrådet.

Styrelseslov er elastisk

- Her i weekenden udtalte professor i forvaltningsret ved SDU, Frederik Waage, så i lighed med Sten Bønsing og Roger Buch til DR P4Fyn, at han mener, det var en overtrædelse af kommunestyrelsesloven, at borgmesteren ikke orienterede kommunalbestyrelsen. På baggrund af forskellige opfattelser i sagen beder vi byrådet om at bestille en ekstern juridisk vurdering eller få en tilsynsmyndighed til at vurdere, om borgmesteren har brudt kommunestyrelsesloven ved ikke straks at orientere byrådet om borgerrådgiverens henvendelse pba. stærke bekymringer for borgernes retssikkerhed samt bekymringer for kommunens ry og rygte, hedder det i den socialdemokratiske pressemeddelelse.

TV 2 Fyn har både hos Nyborg Kommune og Kommunernes Landsforening fået at vide, at der ikke findes skriftlige redegørelser, som underbygger vurderingen hos Nyborg Kommune og Kommunernes Landsforening.

Ifølge Nyborg Kommunes jurist Christine Stæhr Andersen er den fælles vurdering, at borgmesteren ikke har begået lovbrud.

- Den kommunale styrelseslov paragraf 2 fastslår, at kommunens anliggender styres af byrådet. Jeg mener ikke, at man kan tale om lovbrud i forbindelse med paragraf 2, da bestemmelsen ikke fastslår nogen specifikke regler og pligter. Man kan fortolke ud fra bestemmelsen, at byrådet skal have de oplysninger, der er nødvendige for, at byrådet kan styre kommunens anliggender. Borgmesteren får dagligt oplysninger om forskellige problemstillinger, og der findes ingen klare regler for, hvornår byrådet skal orienteres. Det er en skønsmæssig vurdering, hedder det i det svar, TV 2 Fyn fik fra kommunens jurist.

Venstre, der har det absolutte flertal i Nyborg Byråd, mener på den baggrund ikke, der er nogen grund til at foretage en uvildig undersøgelse.