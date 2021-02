Coronakonfirmation: - Meget rart at vi kan være mere end fem til festen

I april og maj er kirkebænkene ofte fyldt til randen, og lyden af salmer og trippende konfirmander dominerer i de danske folkekirker. Men på grund af corona og de restriktioner, den fører med sig, har man i mange kirker valgt at udskyde årets konfirmationer.

- Jeg havde jo håbet, at vi kunne blive konfirmeret her om lidt, lyder det fra Angelina Konadu, der er en af de konfirmander i Vor Frue Kirke i Nyborg, der må væbne sig med tålmodighed.

Hendes og klassekammeraternes konfirmation er nemlig blevet udskudt til sensommeren på grund af coronarestriktionerne.

- Vi ved jo ikke, om man i april måned stadig har så stramme restriktioner, så der kun kunne komme ganske få med, og det synes vi ville være synd for konfirmanderne, fortæller menighedsrådsformand i Vor Frue Kirke i Nyborg, Torben Hårbøl.

Kjolen er klar

Til trods for udskydelsen er Angelina Konadu glad for, at der nu endelig er kommet en dato, så planlægningen af festen kan gå igang, og så er den - måske vigtigste detalje allerede ordnet.

- Vi har købt kjolen brugt af en anden pige hvis konfirmation også er blevet rykket. Det er en kjole, jeg selv har valgt, og det er den kjole, der passer bedst til mig, så den betyder rigtig meget, fortæller Angelina Konadu stolt, da hun viser kjolen frem.

Og selvom hun nu skal vente lidt længere på at træde ind i de voksnes rækker, så glæder hun sig fortsat rigtig meget.

- Det er okay, der er ikke rigtig noget, der er ændret i planerne ved at det er blevet rykket til sommeren, fortæller Angelina Konadu.

Held i uheld

Og lige i Angelinas tilfælde har udskydelsen af konfirmationen faktisk betydet, at familien har kunnet finde et sted at holde festen, fremfor at skulle holde den derhjemme.

- Lige pludselig kan vi holde det et sted med masser af plads, og der er tallerkner og borde og stole, som vi ellers skulle have bestilt udefra, siger Angelinas mor, Hanne Schwennesen.

Udskydelsen betyder også, at familien forhåbentligt kan se frem til en fest med alle deres nærmeste.

- I det her tilfælde er det meget rart at vi kan være mere end fem til festen, fortæller Hanne Schwennesen.

Og for Angelina Konadu er der nogle helt særlige ting hun glæder sig til.

- Jeg glæder mig rigtig meget til festen, og også til at se min familie og mine kammerater i deres kjoler og tøj, siger Angelina.