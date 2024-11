De spillede for udsolgte koncerter verden over - nu starter de forfra med nyt navn

Musikken blæser ud i gennem højtalerne, på sofabordet står der tomme dåseøl og brugte kaffekopper, og på gulvet er der musikudstyr til den helt store guldmedalje.

- Kan du prøve at give din vokal et nøk op?

I det lille studie i Nyborg er bandet Skybryder ved at lægge sidste hånd deres første single.

- Det er meget bedre nu, udbryder forsangeren Hans Mortensen.

Frygter ikke sammenligning

Bandet består af fire tilsyneladende almindelige mænd. Tre af dem var med til at starte bandet Saybia i 90'erne og spillede store udsolgte koncerter i hele verden i starten af 00'erne.

De tre bandmedlemmer fra det tidligere Saybia fandt sammen igen i starten af året med forsangeren Hans Mortensen og skabte bandet Skybryder.

- Vi drømmer jo om at spille for så mange som muligt, siger Hans Mortensen, der ikke er nervøs for, at de bliver forvekslet med Saybia.

- Det er ret anderledes, det, vi laver. Det er også dansksproget. Så det bliver på ingen måde Saybia, siger han.

Som teenager lyttede Hans Mortensen selv meget til Saybia, og i hans øjne er Søren Huss, der var forsanger i bandet, en af de dygtigste sangskrivere, vi har i Danmark.

- Det kan jeg nogle gange godt have en lille smule ærefrygt omkring, men jeg føler ikke, at jeg skal udfylde Sørens sko, siger han.

Første single på trapperne

- It's a wrap!

I studiet er de færdige med at rette til og er tilfredse med, hvordan lyden på singlen er blevet, og så er der kun tilbage, at den skal udgives.

- Vi aner ikke, hvad der sker, når folk de hører det. Vi har jo kun prøvet at spille for folk, siger Hans Mortensen, der håber, at musikken bliver taget godt imod, når Skybryder for første gang lyder i radioen.

- Jeg tør ikke regne med noget, men jeg håber, de kan lide det.