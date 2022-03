Efter coronadyk: Langt flere biler kørte over Storebæltsbroen sidste år

Restriktionerne har påvirket indtægterne for Sund & Bælt, men en stabil lastbiltrafik har været med til at sikre et tilfredsstillende årsresultat, udtaler Sund & Bælts administrerende direktør, Mikkel Henningsen.

- Vi kan derfor både betale udbytte til staten på knap 1,3 milliarder kroner og afdrage næsten 0,8 milliarder kroner på gælden i A/S Storebælt, siger han i pressemeddelelsen.

Ved udgangen af 2021 lå den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt på 17,6 milliarder kroner. Samtidig er tilbagebetalingstiden øget med to år til 36 år. Gælden forventes dermed tilbagebetalt i 2034.

Sund & Bælt koncernen rundede 2021 af med et overskud på lidt over 2 milliarder kroner efter skat.