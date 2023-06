Flagermus og trafik: Nu skal Nyborg Slot tjekkes for miljø-konsekvenser

Torsdag meddelte kulturminister Jakob Engel-Schmidt, at færdiggørelsen af Nyborgs slotsprojekt er tilbage på skinner.

Der mangler nu forhandlinger om den manglende rest-finansiering af projektet, færdiggørelsen af en miljøkonsekvens-vurdering over det næste halvandet år og en efterfølgende anlægslov. som der allerede er flertal for.

Herefter kan byggeriet genstartes

Selve miljø-vurderingen tog Nyborg Kommune allerede hul på tilbage i 2018 i forbindelse med lokalplanlægningen for det planlagte slotsprojekt.

De miljø-relaterede indsigelser mod planerne var mindre end en håndfuld og begrænset til den skønnede øgning af trafikken i den indre by.

Kommunens vurdering var på det tidspunkt, at støjen ikke ville blive væsentligt værre, men det er hensigten at måle på trafikmønstrene.

Byggestøj

I anlægsperioden vil byggeriet skulle ske i dagtimerne, gældende støjkrav skal overholdes, og nabohuse vil blive overvåget for eventuelle gener og rystelser i byggefasen.

Der findes fredede flagermus ved slottet, og derfor vil der være restriktioner på fældning af træer i ynglesæsonen, og byggeriets påvirkning af flagermusene vil skulle overvåges, hed det i miljøredegørelsen.

Som afværgeforanstaltning nævnes muligheden for at åbne dele af vagttårnet og krudtlageret for flagermus.

På daværende tidspunkt var forventningen, at slotsbyggeriet ville få dispensation til at bygge på det fredede område. Den mulighed skød Miljø- og Fødevarestyrelsen som bekendt ned i 2020.

Men den afgørelse tilsidesætter en ny anlægslov.

Forbilledet er den miljø-screening, der blev foretaget i forbindelse med byggeriet af Statens Naturhistoriske Museum i 2017 og indskrevet i anlægsloven for projektet.

Dengang blev det skrevet ind i loven, at det ikke er muligt at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I forbindelse med miljø-screeningen af projektet vurderede Naturstyrelsen, at byggeriet ikke ville påvirke miljøet væsentligt, og det derfor ikke var nødvendigt med en omfattende VVM-redegørelse.

Naturstyrelsens redegørelse dannede rammen, men ikke facitlisten for de miljøhensyn og såkaldte afværgeforanstaltninger det måtte være nødvendige at tage i brug under anlægsfasen.

Men det er værd at bemærke, at anlægsloven kan tilsidesætte andre love som f.eks. plan-, natur og miljøloven.

I forbindelse med anlæggelse af Statens Naturhistoriske Museum nævnes det i anlægsloven, at man bl.a. har fjernet og genopført et fredet drivhus, og fraveget reglerne om kultur- og naturarv samt arkæologiske og naturhistoriske undersøgelsesopgaver.

Anlægsloven slår alt

Hvis projektet ændrer sig forhold til kommune- eller lokalplaner, kan anlægsloven træde i stedet for uden, at det er nødvendigt at ændre de kommunalt vedtagne planer.

En anlægslov kan også afskære klageadgangen til en række tilladelser.

Anlægsloven for Statens Naturhistoriske Museum er på 20 tætskrevne sider og indeholder ud over en grundig gennemgang af lovgrundlaget også en detaljeret gennemgang af byggeriets tekniske detaljer, økonomi og miljøforanstaltninger.

Det fremgår af anlægsloven, at hensynet til projektets gennemførelse giver bygning- og boligministeren et betydeligt rum for magtudøvelse ved klagesager, og at disse ikke ville kunne påklages til en overordnet myndighed, men henvises til domstolene.

Som omtalt torsdag skal en bygherrerådgiver nu ansættes til slotsprojektet i Nyborg til udvælgelse af projektets totalrådgiver.

Bygherrerådgiveren skal bl.a. præcisere indholdet af de ønskede arbejder i udbuddet og tidsplan til offentliggørelse i efteråret 2023.