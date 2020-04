Forlænget lukkeperiode presser Frisør Inge: - Hvorfor må pædagoger skifte ble, men vi må ikke klippe folk?

Normalt bliver der klippet og farvet hår hos Frisør Inge i Nyborg, men der har ikke været en kunde i flere uger.

- Der er så mange, der ringer, men vi kan jo ikke tilbyde dem noget, siger en frustreret Inge Strunge, som ejer frisørsalonen i Nørregade.

De seneste uger har frisøren haft lukket efter statens udmelding i forbindelse med udbruddet af covid-19.

Den lange lukkeperiode kan mærkes for Inge Strunge, som mister 200.000 kroner i månedlig omsætning. Noget som statens hjælpepakker til erhvervslivet skulle kunne hjælpe på.

- Jeg får jo kun det mindste, som man kan søge, fortæller Inge Strunge.

Lukkeperioden bliver af Inge Strunge brugt til at male frisørsalonen, så den er klar til at tage imod kunder igen. Og Inge Strunge håber, at det ikke varer længe:

- Vi bliver ved med at sige, det nok skal gå, men lige pludselig går det ikke mere.

Personalet er opsagt

Lukningen gælder alle erhverv, hvor der er tæt kontakt med kunder og gæster. Udover frisører omfatter det andre erhverv, hvor risikoen for tæt kontakt er til stede.

Det gælder blandt andet butikscentre, fysioterapeuter og restaurationer.

Hos Roeds Brasserie i Nyborg tog ejer Claus Roed konsekvensen af nedlukningen allerede efter få dage.

- Jeg tog beslutningen om at opsige mit personale og sende dem hjem uden nogen form for lønkompensation, fordi jeg havde en fornemmelse af, at epedemien godt kunne få nogle konsekvenser i lang tid, siger Claus Roed.

Håber på gradvis åbning

Fra den 15. april kan institutioner og skoler begynde at åbne igen. Først kun for de mindste til og med femte klassetrin. Det åbner igen for håbet om, at Danmark snart kan vende tilbage til nogenlunde normale tilstande.

Inge Strunge mener, at der allerede nu godt kan ses på en gradvis åbning af frisørsalonerne.

- Det tænker jeg godt, man kunne. Vi har i forvejen taget rigtig mange forholdsregler; vi spritter af, og vi har spritdispensere, fortæller Inge Strunge og fortsætter:

- Det er sjovt nok, at pædagogerne må stå tæt på børn og skifte dem, men vi må ikke stå med lidt afstand til kunderne. Men det er jo ikke mig, som skal vurdere det.

Ved Roeds Brasserie ser man tiden an og håber, at tiden indtil genåbning ikke bliver for lang.

- Jeg tænker, at hvis vi står sammen og kommer igennem påsken og den første uge efter, og der måske begynder at tegne sig nogle lysere billeder, så håber jeg, at der bliver løsnet op for, at man kan lave en model for genåbning, siger Claus Roed.

Erhvervslivet er presset

Nedlukningen og den manglende indtjening har sat sine spor på det fynske erhvervsliv, og det har medført endegyldige lukninger på grund af konkurser ved fynske selvstændige.

På Fyn er der set konkurser i restaurationsbranchen, som sammen med hotelbranchen er den branche, hvor ledigheden er steget mest under coronakrisen.

- Nu går der en måned mere, så der er måske endnu flere, der kommer i knibe, og vi vil formentlig se en ny bølge af konkurser, forklarer TV 2/Fyns erhversredaktør, Ole Frank Rasmussen.

Inden for hotel- og restaurationsbranchen håber de derfor snart at kunne begynde at åbne igen.

- Nogle restaurationer mener, at når udendørssæsonen starter, så kan gæsterne sidde udenfor med afstand, siger Ole Frank Rasmussen og tilføjer:

- Sådanne diskussioner tror jeg, at vi vil se igen og igen, fordi branchen bliver mere og mere presset. De har jo en interesse i at komme i gang igen.