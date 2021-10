Fynbo spillede to kroner pÃ¥ usandsynligt odds - fik pengene 8.000 gange igen

Nyborgenseren satsede to kroner på, at Danmark ville vinde 4-0 over Moldova, at Sverige-Kosovo ville ende 3-0, at Schweiz ville vinde 2-0 over Nordirland, mens Skotland slog Israel 3-2.



Flere vilde fynske odds

Oddsene på de fire resultater lå mellem 5,40 og 24. Samlet gav væddemålene et odds på 8.262, og så blev tokronen vekslet til 16.524 kroner.



- Når man skal ramme resultaterne helt præcist, så kræver det naturligvis en god portion held, og det må man sige, at han havde. For eksempel scorede Skotland først til 3-2 dybt inde i overtiden, siger Peter Emmike Rasmussen.