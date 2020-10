Fynboer bytter æbler for most - men nattefrost smadrer håbet om rekord

I snart seks uger har fynboerne kunne aflevere deres haveæbler til Orskov Food i Ørbæk. I bytte for ti kilo æbler, får man én liter most.

Dog er der i år ikke blevet delt nær så mange kartoner æblemost ud.

- Høsten i år er simpelthen mindre, og det skyldes, at i foråret har der faktisk været lidt nattefrost i maj under blomstringen, og det har gjort, at der er færre haveæbler derude, forklarer salgschef i Orskov Foods, Jesper Dalskov-Rasmussen.

Der er fortsat næsten to uger tilbage af indsamlingen, men der er langt op til rekorden på cirka 1.000 ton indsamlede æbler. Der er endda også et stykke op til de 500.000 kilo æbler, der normalt bliver samlet på de mindre gode år.

- Vi regner med at lande på en mængde, der hedder cirka 350.000 kilo. Hvis man regner det om, svarer det til, at der er kommet 1.000-1.500 biler forbi med æbler, fortæller Jesper Dalskov-Rasmussen.

Trailere halvt fyldte

Fynboerne plejer gerne at komme med hele trailerfulde, men i år har Orskov Food lagt mærke til, at mange trailere kun har været halvt fyldt med æbler.

En fast tradition Siden Ørbæk Mosteri blev grundlagt i 1938 - og senere skiftede navn til Orskov Foods - har mosteriet taget imod æbler fra fynske haver.

Der findes over 300 æblesorter i de danske haver, men kun seks-otte sorter bruges kommercielt. Derfor samler Orskov Foods de fynske haveæbler sammen for at få en endnu større variation af æblemost.

Ti kilo æbler byttes til én liter most.

Det tager cirka syv uger at lave en rigtig god most, så fra oktober og cirka frem til april kan æblemosten “Årets Ævlerov” købes i Rema 1000's butikker.

- Vi oplever mange gange, at det kan være svært at få folk til at køre herud, når de kun har en halv trailerfuld. Vi håber, at man vil gå sammen med sin nabo de næste to uger, så man kan komme med en hel trailer til os, siger salgschefen, der håber på et bedre æbleår næste år.

Tager imod alle æbler

Æblerne kan afleveres og byttes til most frem til 30. oktober.

Det fynske mosteri tager imod alle usprøjtede haveæbler, så længe der ikke er råd i æblerne.

På facebook-siden "æblevenner" kan man komme i kontakt med andre haveejere, hvis man ikke selv har mulighed for at transportere æblerne til Ørbæk - eller vil efterlyse en trailer med plads til flere æbler.