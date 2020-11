Kan leve i 1.500 år: Kæmpe egetræ sat på torvet i Nyborg

Når det nye torv i Nyborg indvies 27. november, bliver det helt som planlagt med et stort, smukt egetræ som omdrejningspunkt.

Kommunen satte nemlig mandag morgen et omkring 25 år gammelt egetræ centralt på pladsen - her vil det kunne stå i generationer.

- Det kan blive måske 1.500 år gammelt, så det bliver noget helt specielt, som kommer til at stå og præge torvet.

Sådan sagde en tilfreds borgmester Kenneth Muhs (V), mens arbejdet stod på.

Ikke et tilfældigt træ

Træet er specielt udvalgt og fundet på Kortegaard Planteskole. Og det er ikke tilfældigt, at Nyborg vælger et egetræ til at stå midt på torvet.

Torvet blev nemlig i sin tid skabt som turneringsplads af Christian 3., som var kendt som reformationskongen, fordi det var ham, der indførte den lutherske kristendom i Danmark.

Egetræet har en meget symbolsk betydning i forhold til lutherdommen, har museumsdirektør Erland Porsmose fra Østfyns Museer tidligere forklaret.

Symbol på evigheden i historien

Da træet blev udvalgt for knap halvanden måned siden sagde Erland Porsmose, at egetræet forhåbentligt vil folde sig ud med en mægtig krone og symbolisere, at der er en evighed over den historie vi er en del af, som med pladsens skabelse rækker tilbage til reformationstiden.

- Vi kalder træet for en Luther-eg, da det binder sig til reformationens historie, hvor vi sidste år havde 500-året for reformationen, og derfor er det helt oplagt nu, fordi Christian 3. var fyrsten i reformationstiden og var en central spiller her i Nyborg. Egetræet står som en del af denne fortælling også, og derfor er det helt naturligt, at vi har et egetræ på torvet, siger Kenneth Muhs.

- Det er også interessant, at det vi sætter i jorden her i dag, ikke er helt nyt. Det er 20-25 år gammel. Og så kan det måske blive 1.500 år gammelt, det er i sig selv helt fantastisk.

