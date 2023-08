Kemikalielugt hænger i luften: Ansatte udsættes for risiko, når betondæk fjernes på giftgrund

Ingen bar åndedrætsbeskyttelse, da Arbejdstilsynet den 11. august besøgte byggepladsen i Nyborg, hvor projektfirmaet Innovater i øjeblikket er ved at få gjort klar til et 15.000 kvadratmeter storcenter fyldt med butikker.

Det finder Arbejdstilsynet problematisk, og fredag blev afgivet et strakspåbud til nedbrydningsfirmaet P. Olesen & Sønner.

For en ting er, at firmaet Dansk Miljørådgivning allerede har påvist omfattende forurening på grunden. Men selvsamme firma har også oplyst, at der formentlig vil være steder på grunden, hvor koncentrationerne af giftstoffer (poreluftskoncentrationer) er kraftigere, end det, der er påvist af undersøgelsen.

Dansk Miljørådgivning henviser til giftstoffer som benzen, fenoler, PCE og klorerede opløsningsmidler - mange af stofferne er sundhedsskadelige og kræftfremkaldende.

Ved det aktuelle kontrolbesøg bemærkede Arbejdstilsynet, at der er risiko for, at de omtalte stoffer frigives til luften og udsætter bygningsarbejdere for eksponering, når P. Olesen & Sønner fjerner betongulvene i byggeriet.

Bygningerne har senest huset Nyborg Lynfrost og inden da Tjærekompagniet, som er årsag til forureningen.

Vandede arbejdsområdet

Ved Arbejdstilsynets besøg var der både ansatte, der sad i gravemaskinerne og arbejdere, der tilbragte det meste af dagen udenfor med at vande pladsen, så det ikke støvede.

De ansatte beskrev, at der ind imellem lugtede på pladsen, og Arbejdstilsynet kunne også registrere en kemisk lugt på byggepladsen.

Der skal ikke graves direkte i jorden, da planen er, at der skal bygges på de eksisterende fundamenter. Fundamenterne styrkes med pilotering af 3.000 betonpæle.

P. Olesen & Sønner skal senest den 25. august komme med en plan for, hvordan man imødekommer Arbejdstilsynets strakspåbud.

Ifølge påbuddet skal P. Olesen & Sønner sørge for, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det var en miljøgruppe, der kontaktede Miljøstyrelsen efter fenollugte på byggepladsen.